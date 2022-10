Luciana Littizzetto sconvolge Fazio: "Si chiama c***o, tocca"

20 ottobre 2022 a

a

a

Protagonista di "Fatti e rifatti", seguitissima rubrica di Striscia la Notizia, è Luciana Littizzetto, nota comica torinese e braccio destro di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 3. "Oggi un personaggio insospettabile - così Alessandro Siani lancia il servizio -. Donna di grande talento, si è visto subito, Luciana aveva i numeri giusti per sfondare, tutti meno uno, quello della De Filippi". A quel punto parte la clip in cui la comica prova a chiamare la conduttrice di Mediaset in diretta su Rai 3, facendo però il numero errato. "Pronto Maria?", "No ha sbagliato numero".

"Sai cosa dice di te Di Maio?": la domanda indiscreta, come reagisce il grillino

"Menomale che accanto a lei c'è Fabio Fazio - continua Siani - con lui ha un rapporto speciale, fra loro c'è del tenero". Subito dopo la clip in cui la comica si rivolge al conduttore in maniera ironica: "Lui sembra un duro ma in realtà è un ca*asotto eh". A quel punto parte lo scanner test di Striscia, che si sofferma solo sui capelli della Littizzetto, che sarebbero tinti. In passato infatti avrebbe avuto una chioma rossa. "Ma allora non ha solo il linguaggio colorito, anche il capello colorato", commenta il comico e conduttore di Striscia nel servizio.

Fatti e Rifatti, il video di Striscia la Notizia

Mara Venier si alza e se ne va: impensabile a Domenica In, cosa è successo con Garko | Guarda

Per il resto nulla. Nessun tipo di intervento estetico. "Allora Luciana svelaci il tuo segreto", dice Siani. A quel punto viene mostrato lo spezzone di una puntata di Che tempo che fa in cui la Littizzetto, sempre con ironia, parla del suo segreto spiazzando Fazio: si tratterebbe di "una crema di bellezza che pare prodigiosa, si chiama Cu*o +, neanche normale, c'è anche il più".