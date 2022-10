Non è l'Arena, fuorionda choc: "Ti sparo in faccia"

24 ottobre 2022 a

a

a

"Ti sparo in faccia": gravissime minacce contro il deputato Francesco Emilio Borrelli a Napoli. Lo si è visto in un fuorionda di Non è l'Arena della scorsa puntata, quella andata in onda il 16 novembre. "Ti vorrei far notare che la signora mi ha detto che mi spara in faccia, la brava signora...", Borrelli ha fatto questo appunto all'inviato della trasmissione, mentre si trovavano insieme a un gruppo di persone che da tempo avrebbe occupato un palazzo della città. "Non devi fare il nome delle persone che non sono presenti, ma come ti permetti? Come ti permetti di dire che mio genero appartiene al clan Mazzarella?", è intervenuta una signora lì presente.

"Mio marito guarda dal carcere. E...". Giletti, drammatiche minacce in diretta | Video

"Io sono la moglie di Stanislao Montagna - ha detto poi un'altra signora - io ti posso denunciare, perché mio marito ha fatto solo scippi di Rolex". "Ah, un galantuomo...", ha controbattuto Borrelli. "Non è mai stato con il clan Mazzarella, tu lo conosci il clan Mazzarella, perché sai bene cosa ti può fare...", ha insistito la signora. Poi i toni si sono alzati. Tanto che l'inviato del programma di La7 è stato costretto a dire: "Signora si calmi".

Minacce in un fuorionda a Non è l'Arena, il video

"Voi comunistelli...". Paragone asfalta Granato: ovazione da Giletti | Video

"Io racconto solo fatti giudiziari e verità giuridiche", ha sottolineato il deputato. Ma la signora è andata avanti con le minacce: "Mio marito in questo momento ti sta guardando, lui non ha paura di nessuno. Meglio in carcere che morto. A te un colpo in fronte...". Poi è stata allontanata.