Fuori dal coro, Mario Giordano sullo stop: "Diciamo...", la frase che spiega molto

Tutto "vero". Fuori dal coro, la trasmissione di Mario Giordano in onda il martedì sera su Rete 4, "sarà sospesa dal 15 novembre al 14 febbraio. Pausa natalizia allungata, diciamo. Grazie a tutti quelli che in queste ore ci hanno fatto sentire il loro affetto", scrive il conduttore in un post pubblicato su Twitter che conferma quindi le indiscrezioni che erano uscite in questi ultimi giorni. "Stasera vi aspetto più cazzuti che mai. Saremo in tantissimi, tutti ovviamente Fuori dal coro". Lo scorso anno la trasmissione si fermò per circa un mese per le feste di fine anno, quest'anno, invece, la pausa annunciata è dunque di tre mesi.

Il post è stato commentato da molti utenti. "Sei l'unico che dà veramente voce a ognuno di noi, ai discriminati, agli emarginati, a chi ha le case occupate illegalmente, insomma agli ultimi", si legge. E ancora: "Non credo alla sospensione del periodo natalizio. Credo che abbiano paura della tua onestà intellettuale e della tua grande dignità, poiché loro non hanno nulla di tutto questo. Sei l'unico giornalista serio di tutte le reti Mediaset e Rai". "Lei è un giornalista che fa onore alla tv di informazione", commenta una telespettatrice. "Ci mobiliteremo sui social affinché la sua trasmissione possa continuare ad informarci ,come ha sempre fatto, con onestà e verità sempre! Forza Giordano! Il pubblico è con lei".