Che c'è di nuovo, Ilaria D'Amico? La prima puntata finisce malissimo

Buona la prima? No, non proprio. Ieri sera, giovedì 27 ottobre, era la serata dell'esordio di Ilaria D'Amico su Rai 2 con il nuovo format dedicato a politica ed attualità, Che c'è di nuovo, piazzato in una serata in cui la concorrenza è agguerritissima: Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio su Rete 4 e PiazzaPulita di Corrado Formigli su La7. Risultato? Per la seconda rete di Viale Mazzini un clamoroso flop.

La parola alle cifre: lo share si è assestato a un magro 2,2%, magro soprattutto se si considera il fatto che fosse la puntata d'esordio, pari a 349mila telespettatori. Che c'è di nuovo è stato surclassato da Dritto e Rovescio: su Rete 4, Del Debbio ha fatto il 7,2% di ascolti, pari a 1.031.000 telespettatori. Impietoso anche il confronto con Formigli: su La7, PiazzaPulita ha fatto segnare il 5,9% in termini di ascolti, pari a 838.000 telespettatori. Ma non è tutto: Rai 2 e la D'Amico vengono superati anche da Nove, dove veniva trasmesso Only fun - Comico show, che porta a casa un ottimo 2,8% e 506.000 telespettatori, cifre di tutto rispetto per Nove.

E insomma, quella che sembra la "maledizione" di Rai 2, per ora, non sembra interrompersi. Negli ultimi anni, infatti, diversi format e talk non hanno ottenuto i risultati sperati: si pensi a Kronos, Popolo Sovrano, Seconda Linea e Anni 20, tutti format che nonostante la qualità stentavano a raggiungere il 2 per cento. Vedremo se Che c'è di nuovo riuscirà a rimettersi in carreggiata. L'obiettivo è ambizioso: secondo la Rai, infatti, vuole proporre un confronto senza scontro, senza voci che si accavallano e scintille. Anche se le scintille, spesso e volentieri, si traducono in punti di share...