Memo Remigi, "anche io vittima ma non lo ho detto": chi sgancia la bomba

Il caos di Memo Remigi diventa sempre più pesante. Facciamo prima un piccolo passo indietro: l'ex (ormai dobbiamo definirlo così) ospite fisso di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno ha palpeggiato Jessica Morlacchi in diretta. Dopo alcuni giorni, ad accorgersi della vicenda è stato Dagospia e poi Striscia la notizia. Una volta che il caso è venuto a galla, la Bortone ha preferito prendere una posizione netta contro Remigi che è stato espulso dal programma. Contratto sospeso con la Rai.

Nel tam tam delle notizie che sono circolate in Rete, interviene anche Anna Pettinelli. Che non promette sconti. E sui social dice: "Anch’io vittima in passato, ma non l’ho detto”. Insomma, l'ex giudice di Amici va giù pesante e difende le donne. Tutte. Dalla prima all'ultima.

"Che vuoi che sia una pacchetta sul sedere? Innocua. Stavo scherzando! Scherzando un ca**o!”, scrive sui social la Pettinelli. “Il fatto è che se questo video non fosse finito sui social Jessica Morlacchi probabilmente non avrebbe denunciato l’accaduto e tutto sarebbe passato sotto silenzio. È successo a me in passato più e più volte e non l’ho mai detto. Oggi lo farei ma allora non ho saputo superare l’imbarazzo. Spero che oggi le donne abbiano coscienza di quanto questi atteggiamenti debbano essere denunciati e condannati senza scuse. Scuse che in questo caso non arriveranno mai a Jessica perché vorrebbe dire confermare l’accaduto, cosa che al momento il molestatore in questione nega recisamente”.

Memo Remigi non ha ancora parlato. Ma l'ha fatto il suo agente, Andrea Di Carlo, che senza troppi giri di parole ha puntato il dito contro la conduttrice del programma.