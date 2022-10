Ballando con le Stelle, Zanicchi-choc: "Il c***", è bufera

30 ottobre 2022 a

a

a

Iva Zanicchi stupisce tutti. Anvcora una volta a Ballando con le stelle la vera protagonista è lei. A mezzanotte passata, dopo aver incantato pubblico e giuria con una bella esibizione chiusa con un ponte da urlo sul suo compagno di ballo, Peron, la cantante-ballerina 82enne ha chiesto alla Carlucci di poter raccontare una barzelletta. "Non molto sporca" ha subito precisato la Zanicchi. Ma vista la reazione del pubblico e dei presenti in studio, le cose sono andate a quanto pare diversamente. La sua storiella vede come protagoniste due giovani donne venete che vanno a lavorare a Milano. Una delle due è una prostituta e frequenta intimamente "un vecio" – racconta l’artista – "che mi dà il pene".

"Mostro il c***o alla giuria". Raptus di Iva Zanicchi, il ballerino costretto a intervenire

E qui Iva chiude il racconto con la battuta "hard": "Ma cos’è il pene? Una specie di ca*zo, mollo", conclude la Zanicchi. La sua barzelletta però non ha un effetto positivo sui giudici presenti in studio che ridono per la volgarità del suo racconto e per l'imbarazzo che immediatamente si scatena sul volto della Carlucci. E sui social è scattato immediatamente il "massacro": "Zanicchi sempre più volgare. Pessima" si legge in un post su Twitter.

"Iva Zanicchi lascia, motivi familiari". Pesante fuga di notizie a Ballando

Qualcuno, invece, mette in dubbio il finale della barzelletta. "Al netto della volgarità, io la battuta non l’ho proprio capita". Insomma come sempre Iva fa discutere e accende Ballando a modo suo. Non certo con i balletti...