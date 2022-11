Sciarelli furiosa massacra Damilano: "Cercheremo di capire", caos a Rai 3

04 novembre 2022 a

Federica Sciarelli ha aperto la puntata di Chi l'ha visto?, il programma di cronaca che vai in onda su Rai 3, molto irritata per il ritardo con cui è stata costretta a cominciare la diretta. La conduttrice ha infatti subito sottolineato che lo slittamento di qualche minuto dell'inizio della trasmissione era dovuto a uno dei programmi precedenti che, evidentemente aveva sforato. Ma con chi ce l'aveva Federica Sciarelli? Anche se non l'ha mai nominato, evidentemente era irritata fortemente con Marco Damilano.

"Mi scuso per il ritardo, questo è ovvio", ha esordito la Sciarelli dopo che sui social si erano già scatenati i telespettatori e i fan della trasmissione: "State scrivendo davvero arrabbiati, ma non è colpa nostra come potete immaginare. Noi siamo qui prontissimi e cercheremo di capire che cosa succede. Di solito si fa ritardo quando ci sono dibattiti parlamentari insomma, qualche cosa da servizio pubblico che può sforare. Non c’entra niente Un posto al sole perché quella è una trasmissione registrata, non ve la prendete con loro".

Quindi Federica Sciarelli non poteva che riferirsi a Il cavallo e la torre di Marco Damilano, visto che gli altri programmi prima di Chi l'ha visto? sono registrati e non possono sforare. Damilano invece è in diretta e ha sforato di ben cinque minuti.