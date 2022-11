Striscia la Notizia, la foto intima di Mauro Corona: cosa va in onda dalla Berlinguer

04 novembre 2022 a

CartaBianca si guadagna il secondo posto di Spetteguless, la rubrica di Striscia la Notizia. Il tg satirico di Canale 5 manda in onda nella puntata di giovedì 3 novembre, il siparietto tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona. "Bianchina - spiega Roberto Lipari - cerca un in Corona un uomo che le faccia da sponda". Ecco allora che la conduttrice di Rai 3 manda in onda alcune foto pubblicate sui social dall'alpinista in compagnia di alcuni amici. "Le abbiamo selezionate - dice la Berlinguer -, ma non c'è mai una donna, tutti uomini. Sempre in compagnia di soli uomini sta lei?".

Immediata la replica: "Cosa vorrebbe insinuare? Che ho cambiato sponda?". "Si figuri - cerca di difendersi la giornalista -, non voglio insinuare niente". Da qui la battuta di Striscia: "Lei non mette il naso in queste cose, preferisce metterle in altre".

Poi si sente la Berlinguer che ricorda un'affermazione di Corona. L'alpinista ha ammesso di non lavarsi tanto per non alterare il Ph della pelle: "Io però quando l'ho visto non puzzava". "Venga ad annusarmi - è l'invito di Corona -. Io non ho cattivo odore, so di camoscio".