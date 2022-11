Striscia la Notizia, gaffe di Lorenzo Fontana: cosa gli esce di bocca

05 novembre 2022 a

a

a

Pioggia di gaffe al Tg5. A beccare gli strafalcioni ci pensa Striscia la Notizia, mandandoli in onda nel servizio di venerdì 4 novembre. Ad aprire le danze Simona Branchetti: "Da ascoltare con particolare attenzione viste le piogge che stanno arriando". Un errore dato che con ogni probabilità la conduttrice avrà voluto dire "arrivando".

"Ti spacco la testa, imbecille": choc a Striscia, per Trombetta finisce in disgrazia

E infatti Sergio Friscia ironizza: "Ecco cosa sta arriando adesso". Sempre al Tg5 c'è Francesca Cenci: "Partiamo dalla cronica". Anche qui lo scivolone è sotto gli occhi di tutti. "Al Tg5 - conclude Friscia - l'errore è cronico". Ma non finisce qui, perché il presidente della Camera Lorenzo Fontana incappa in un clamoroso errore sbagliando a pronunciare: "Indico la votazione per schede". Da qui la battuta: "Questo ci indica che non siamo messi molto bene".