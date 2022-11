Domenica In, squarcio vista seno: Monica Bellucci da morire a 58 anni

06 novembre 2022 a

Come ogni domenica... è Domenica In. Su Rai 1 ecco tornare Mara Venier col suo seguitissimo contenitore pomeridiano, dove si spazia dallo spettacolo, all'attualità, alla politica e fino al gossip e alla televisione. E tra gli ospiti di oggi, erano attesi Paolo Bonolis e niente meno che Monica Bellucci. E i due, oggi domenica 6 novembre, sono puntualmente arrivati.

Bonolis ha dato spettacolo, come sempre. Vulcanico, incontenibile, istrionico. Battute anche un poco sfacciate, romanità pura, stoccate alla Rai. Insomma, uno show in tutto e per tutto che ha tenuto gli italiani incollati davanti al televisore.

Ma anche Monica Bellucci ha sortito lo stesso effetto. Già, l'attrice e super-star, 58 anni, ha semplicemente incantato con il suo fascino, con la sua monumentale ed eterna bellezza. In studio da Mara Venier, infatti, si è presentata con un elegantissimo abito in total-black, perfetta e sinuosa, come sempre. Ma il vestito era "impreziosito" da uno squarcio con vista-seno che ha letteralmente fatto impazzire gli italiani...