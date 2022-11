Amici, su Radio Zeta i brani del talent. Parte il contest su Rtl 102.5 play

Francesco Fredella 06 novembre 2022 a

Radio Zeta torna ad Amici. Anche quest'anno non mancano molte novità che riguardano gli allievi del talent condotto da Maria De Filippi. I brani dei ragazzi di Amici saranno in rotazione all’interno della playlist della radiovisione punto di riferimento dei ragazzi.

Wax, con il brano "Turista per sempre"; Tommy Dali con "Male"; NDG con "Fuori": sono questi i primi tre allievi di Amici che entrano per una settimana nella programmazione musicale di Radio Zeta Generazione Zeta a partire dalle 18 di oggi.

L'annuncio arriva da Federica Gentile, direttrice artistica di Radio Zeta, nel corso dell'ultima puntata.

“E’ l’inizio di un percorso per voi. Altissimo livello della classe anche quest’anno. Avete caratteristiche diverse, trovo molto a fuoco Tommy. Ma tutte e tre le canzoni sono in piena linea con Radio Zeta”, dice Federica Gentile. Che aggiunge: “L'ultima parola spetta sempre ai nostri ascoltatori, vogliamo che anche questa volta siano loro ad esprimersi. Benvenuti su Radio Zeta Generazione Zeta”. Si tratta dell’ennesima possibilità per i ragazzi del talent più famoso della tv italiana: adesso possono contare anche sulla radio punti di riferimento per i giovani.

IL CONTEST SU RTL 102.5 - Su RTL 102.5 Play, nella sezione Special & Contest, gli ascoltatori potranno esprimere la propria preferenza e scegliere il loro brano preferito. La prossima settimana, nel corso di Amici, Federica Gentile svelerà il brano scelto dagli ascoltatori.