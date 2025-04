Amici, paura per Zita Fusco: le cade un gatto in testa dal terzo piano

Una vicenda che ha dell'incredibile: l'ex concorrente di Saranno Famosi (oggi Amici), Zita Fusco, è stata colpita in testa da un gatto. Il felino è caduto dal terzo piano atterrando direttamente sulla sua testa. È accaduto a Milano, dove l'attrice era in coda davanti a una pasticceria. "Un dolore forte, mi sono mancate le forze, non ci vedevo bene", ha raccontato al quotidiano Il Piccolo. Il marito, testimone dell'accaduto, ha descritto il rumore dell'impatto "come un mattone caduto giù".

E ancora: "Me lo sono trovata addosso, ho visto il pelo nero, ho capito quindi che si trattava di un gatto caduto dall'alto". Un gatto nero di ben sette chili caduto dal terzo piano di un appartamento. Immediato l'intervento di un medico presente sul posto che ha prestato i primi soccorsi, seguiti dall'arrivo dell'ambulanza. Fusco ha trascorso un'intera giornata in osservazione per escludere danni più gravi, in particolare al collo.