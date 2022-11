Ornella Vanoni sconvolge Fabio Fazio: "Glielo ho infilato nel cu***"

07 novembre 2022 a

"Quando è arrivata la prima volta a casa mia, era molto piccola e non riuscivo a capire dove fossero gli occhi e la bocca": Ornella Vanoni, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 3, ha raccontato il primo incontro col suo cane Ondina. All'epoca è successo qualcosa di molto bizzarro: "Allora io ho preso il croccantino e l'ho infilato dalla parte del 'culino'", ha detto la cantante, facendo scoppiare tutti a ridere. "Ma non si vedeva niente... non è colpa mia", ha poi provato a giustificarsi.

A un certo punto il conduttore ha chiesto: "Ma quando sei a casa ti annoi? No, hai il cagnolino che ti fa compagnia, giusto?". E la Vanoni ha risposto di sì ma ha anche ricordato quanto filo da torcere le dia il suo cane durante le giornate. Fazio, allora, ha parlato di una recente chiamata con la Vanoni in cui il cane non smetteva di ringhiare e ha esclamato: "Non è che hai fatto un altro errore con lei?", riferendosi proprio al primo episodio col croccantino.

Quando, infine, le sono state regalate delle pantofole di pelo personalizzate, la Vanoni ha detto: "Le dovrò nascondere, perché Ondina le distruggerà in due secondi". La cantante ha fatto il suo ingresso nello studio di Rai 3 con le stampelle e durante l'intervista ha raccontato al conduttore di avere riportato la frattura del femore a causa di una caduta dovuta a una buca.