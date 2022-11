Striscia la Notizia, "il morto che prende la pensione": terremoto all'Inps

07 novembre 2022 a

a

a

Nuova inchiesta di Pinuccio per Striscia la Notizia. Nella puntata di lunedì 7 novembre in onda su Canale 5, l'inviato del tg satirico torna a indagare sugli italiani residenti all'estero. La scoperta? Non solo i morti votano, ma prendono pure la pensione. Pinuccio ha infatti mostrato che molti defunti continuano a ricevere le schede elettorali e, addirittura, percepiscono la pensione dall’Italia.

"La votazione per schede...". Gaffe di Fontana in Aula, cosa gli esce di bocca | Video

A confermarlo Virgilio Toniati, presidente dell’associazione "65 nel mondo": "Oltre un migliaio di persone morte stanno percependo la pensione in diversi stati del Sudamerica. La responsabilità maggiore è dell’Inps, che non ha volontà di aprirsi ai rapporti con il cittadino residente all’estero". Una stima che per Pinuccio sarebbe al ribasso, visto che fa riferimento ai soli iscritti all’AIRE, l’anagrafe degli italiani all’estero. Ci sono migliaia di altre persone, non iscritte al registro, di cui si sono perse le tracce. "E stiamo parlando solo del Sudamerica… continuerò a indagare, visto che queste pensioni le paghiamo noi contribuenti!", promette.

L'ex velina Giulia Pelagatti? Pazzesco: dove vive e come campa oggi | Guarda

Sempre Pinuccio, al termine delle elezioni, aveva denunciato qualche mistero alquanto preoccupante. Sì, perché i cittadini italiani all'estero hanno diritto di nominare in totale ben otto deputati e quattro senatori. Peccato però che molti abbiano testimoniato che "le schede vengono consegnate da un corriere che non accerta l’identità di chi le riceve. Non c’è nessuna garanzia che voti chi davvero ne ha il diritto".