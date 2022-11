Striscia la Notizia, il fuorionda di Crosetto: "Un deficiente", con chi ce l'ha

10 novembre 2022 a

Striscia la Notizia ha beccato Guido Crosetto. Nella puntata in onda giovedì 10 novembre su Canale 5, il tg satirico di Antonio Ricci manda in onda il fuorionda del neo ministro della Difesa. Qui si vede il fondatore di Fratelli d'Italia riferirsi così all'ex premier Giuseppe Conte: "Ho a che fare con un deficiente". Le parole sono state registrate durante un'intervista a un giornalista, con tanto di verso all’ex premier.

D'altronde la stima di Crosetto nei confronti del leader del Movimento 5 Stelle è nota. Solo qualche giorno fa il ministro replicava all'ex presidente del Consiglio sull'invio di armi a Kiev: quello di Conte "sembra l’intercalare di un bullo di quartiere più che il tentativo di dialogo tra persone rispettose delle istituzioni. Ma l’onorevole Conte può stare sereno: il ministero – non il ministro, che non dispone delle istituzioni ma le serve – seguirà le leggi come sempre".

E ancora, in riferimento all'esecutivo che sta facendo "quello che lui e altri hanno deciso di fare dicendo sì ai 5 decreti per l’invio di armi decisi dal governo Draghi del quale i Cinque Stelle erano il maggior sostegno parlamentare". Insomma, che Crosetto e Conte non siano sulla stessa lunghezza d'onda non è una novità.