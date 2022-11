Oggi è un altro giorno, il giallo dell'audio mentre parla Serena Bortone

12 novembre 2022 a

Durante l'ultima puntata di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone è stata disturbata da un misterioso audio. In studio c'è il cantautore Fabio Concato e proprio nel corso della suo ingresso in studio si è sentita una voce femminile: "Oh Dio, dove doveva andare questo?". Evidentemente il microfono di uno dei presenti era semi spento e si sono sentite chiaramente queste interferenze in sottofondo ma apparentemente la conduttrice e il suo ospite non si sono accorti di nulla.

Il cantante si è completamente aperto dalla Bortone e ha parlato di diversi episodi chiave della sua vita. Fabio Concato ha raccontato di aver affrontato un percorso di analisi che gli ha permesso di risolvere alcune questioni importanti: "è stata una terapia d’appoggio, ero pieno di paure, di fobie e di ansie. Scrivevo tutto su un pezzettino di carta, mi annotavo le cose da fare. Le tematiche del quotidiano diventavano degli scogli da superare", ha confessato.

Concato infine ha ricordato il rapporto che lo legava a suo padre, diventato artista solo a metà, che però era orgoglioso del successo di suo figlio che vedeva come una sua rivincita: "Amavo moltissimo mio papà, mi ha detto che grazie a me ha vissuto la sua personale rivincita”.