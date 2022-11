Gf Vip, Carmen Russo: "Guarda che... aaaahhh!". Panico in studio, crolla a terra

Francesco Fredella 11 novembre 2022 a

a

a

Succede di nuovo. Carmen Russo cade in diretta al Gf Vip, il programma condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, la puntata è quella di giovedì 10 novembre. E' la seconda volta che si verifica un episodio simile, che diventa virale su tutte le piattaforme social.

Ma cosa succede? Sta per finire la puntata del Grande Fratello Vip. E Signorini, poco prima di salutare il numeroso pubblico, chiama Carmen Russo (a lei tocca ballare sulle note de La dolce vita). Alfonso dice: “Carmencita sei pronta? Tra poco dovrai ballare…”. La ballerina si alza, raggiunge lo studio e risponde: “Guarda che vestito bello... Aaaaaaah...". Poi lo scivolone. Un finale col botto. Momento di totale imbarazzo per l'ex concorrente del Gf vip, che stavolta dice: "Ma Alfonso…Allora…Ma io non lo so…Poi scusa…Ma dove hai messo le mani?”. Ma Signorini, uomo di grande garbo televisivo, non oserebbe mai toccare il seno alla Carmencita nazionale. E risponde: “Dove vuoi che metta le mani?! Per carità... No vabbè... Cioè...".

"Tanto avete di meglio, nemmeno un saluto": Pamela Prati sbrocca contro Signorini

Il pubblico in studio scoppia a ridere, la scena diventa virale. Per la seconda volta. E Carmen tuona: “Per fortuna che mi hai presa. Perchè sai... Potevo anche farmi male eh". Il presentatore, senza troppi giri di parole, dice ancora: "Certo che però sei una bella stazzona…Hai davvero una bella stazza eh...". Ma Carmen gli fa notare che si tratta soprattutto di muscoli. Signorini saluta, viene archiviata così un'altra pagina di Grande Fratello vip. Nell'ultima puntata esce dalla casa Pamela Prati, che incontra in studio Marco Bellavia. Arriva il bacio davanti a tutti sulle note de "Il tempo delle mele". Una scena che fa venire la pelle d'oca e fa sorridere il pubblico, che ama questi due personaggi da sempre.