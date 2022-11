Ballando con le Stelle, Lucarelli fa pace con Cassini ma lo massacra: "Brutto"

13 novembre 2022 a

Pace fatta a Ballando con le Stelle. Bel corso della puntata della scorsa settimana, Selvaggia Lucarelli ha accusato Dario Cassini di averle telefonato con l’intento di indirizzare il suo giudizio per favorirlo e metterlo sul binario della vittoria del talent. Come ricorderete tra i due ci fu una lite molto accesa.

La questione ha creato una vera e propria frattura tra lo stesso Cassini e la sua maestra di ballo. E proprio su Lucrezia Lando, lo stesso Cassini ha affermato: "Credo che Lucrezia si sia sentita ferita. Si è creata una frattura. Ho fatto una caz**ta". Quando ha provato a spiegare le sue ragioni, la stessa ballerina lo ha criticato in modo duro ed aspro: “Io non so cosa dirti, di sicuro non era una situazione per me facile, ero basita, a disagio e volevo sotterrarmi”.

Durante la puntata di ieri sera, dopo l’esibizione, Milly Carlucci ha invitato Dario Cassini a prendere la parola. “Voglio dire una parola sola, pace”. In pochi istanti lo stesso Cassini si è avvicinato alla Lucarelli per stringerle la mano ed evitare ulteriori polemiche per il programma. La Lucarelli ha accettato le scuse e i due si sono stretti la mano in modo convinecnte, come fossero due vecchi amici. Selvaggia Lucarelli è sembrata disposta a cancellare i segni di questo diverbio concentrandosi solo sul ballo: "Resta il ballo, tu dici che ci sono almeno cinque persone che ballano peggio di te, ma le devo trovare. Era davvero brutto, non ho altro da dire".