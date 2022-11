Ballando con le Stelle, Lucarelli nella bufera: "Un cesso"

Francesco Fredella 08 novembre 2022 a

Le sue parole sono state abbastanza forti, a tratti pesanti. Ma Selvaggia Lucarelli, giurata a Ballando con le stelle, non ha "peli sulla lingua" (come si dice in gergo). Nello show di Milly Carlucci in onda su Rai 1 non manca un po' di caos e tanto gelo in studio. Selvaggia, prima di tutto, dice di essere stata contattata telefonicamente da Dario Cassini che le avrebbe chiesto un voto e poi ha parlato di Paola Barale con un commento hot. Ma spunta anche Carlo d'Inghilterra, sovrano che verrà incoronato il prossimo 6 maggio. Si tratta di una gaffe nata al termine dell’esibizione del fidanzato Lorenzo Biagiarelli. Perché Fabio Canino, durante il suo giudizio, lo paragona a Camilla Parker Bowles.

E la Lucarelli dice: “Se lui è Camilla allora io dovrei essere Carlo. E non mi stai facendo un grande complimento paragonandomi a quel cesso”. Cala il gelo in studio. A rompere gli schemi ci pensa Ivan Zazzaroni, che dice: “Mi ha appena chiamato l’ambasciata britannica e non l’hanno presa affatto bene, mi hanno detto così”.

I social s'infiammano. Perché la Lucarelli, sempre dalla parte dei deboli e del buon senso, dice “Quel “cesso” riferendosi al sovrano? “Ma come fai a dare questa confidenza? Possibile che in prima serata in Rai si possano dire queste cose? La Rai, oggi”, commenta un altro utente. Parole molto forti e evitabili in prima serata. Anche perché la Lucarelli con quel termine dà un giudizio estetico forte ed eccessivo. Che avrebbe potuto evitare, visto che lei è sempre contro tutti quelli che usano offese nel proprio vocabolario.