Ballando, Mughini impazzisce: "Dillo a tua sorella! Porc***", trascinato via

Sbrocca ancora, Giampiero Mughini. Il tutto a Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci il sabato sera su Rai 1, la puntata è quella del 5 novembre. Mughini, questa volta, "azzanna" Fabio Canino.

Tutta colpa di una battuta di quest'ultimo, che afferma rivolgendosi al bibliofilo: "Sembra un ministro del Turismo". Ovvero, in questo caso, Daniela Santanchè. Ma Mughini non gradisce la battuta: "Ministro del turismo lo dici a tua sorella". Furibondo, viene anche allontanato dalla pista dalla sua maestra, Veera Kinnunen. Ma non fanno in tempo a chiudere i microfoni che rincara: "Porcaccia...".

Il tutto è accaduto dopo un'esibizione sulle note di Cyrano. Il riferimento di Canino era al maglione maculato di Mughini, insomma un chiaro riferimento alla Santanchè. Mughini ha subito replicato: "Evidentemente non sai di cosa stai parlando. Questo è un maglione di una grande designer giapponese". Quindi, la sbroccata: "Dillo a tua sorella", a cui Canino ha risposto affermando: "Non hai capito la battuta, evidentemente era troppo altra". E lo scontro, continua...