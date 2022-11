Ballando, Paola Barale? "Chi si è portata": dietro le quinte finisce male

10 novembre 2022 a

Alcune richieste di Paola Barale starebbero facendo storcere il naso a qualcuno nel dietro le quinte di Ballando con le Stelle: lo scrive Alberto Dandolo nella sua rubrica su Oggi, "Forse non tutti sanno che". Nello specifico si vocifera che la showgirl sia esigente con la sartoria. E proprio questo avrebbe scatenato dei malumori sia tra gli addetti ai lavori sia tra gli altri concorrenti.

Secondo Dandolo, la Barale presterebbe sempre la massima attenzione all'abbigliamento da portare in pista. Tanto che non si avvarrebbe solo delle sarte e dei sarti della trasmissione, ma anche di un suo stylist personale, scelto proprio per lo show. Detta così, in realtà, non si capisce dove sia il problema. Il problema, sempre secondo quanto riportato da Dandolo, è che la Barale avrebbe messo “sotto pressione la sartoria“ di Ballando, la quale sarebbe “costretta a lunghe ore di lavoro per assecondare le aspettative della showgirl”.

Gli altri concorrenti, invece, si lamenterebbero perché la sartoria del programma starebbe lavorando meno a tutti gli altri abiti per soddisfare le richieste della showgirl: "Tutto ciò sta innervosendo anche gran parte del cast che, a causa di Paola, vede sottrarsi tempo e attenzioni da parte delle brave sarte di mamma Rai”, si legge infine sulla rivista. Nonostante questo, comunque, la Barale nello show piace sempre di più: le sue esibizioni convincono tutti. E infatti è proprio lei una delle favorite per la vittoria finale.