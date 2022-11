Non è l'Arena, colpaccio-Giletti a indagine aperta: chi porta in studio

13 novembre 2022 a

Massimo Giletti sorprende ancora. In attesa di andare in onda con il suo Non è l'Arena nella puntata di domenica 13 novembre, il conduttore si presenta dietro le quinte con un look insolito. A differenza di come appare davanti allo schermo di La7, Giletti sfoggia maglioncino e pantaloni casual. Ma non solo, perché ecco che spuntano gli immancabili occhiali da sole. Con questo outfit il giornalista anticipa uno dei temi trattati: le denunce delle ginnaste italiane, dette le Farfalle.

"Stasera - annuncia - in esclusiva a Non è l'Arena la verità di Anna Basta e Nina Corradini, ex farfalle, che hanno denunciato abusi psicologici e umiliazioni, che avrebbero subito dallo staff della Nazionale di ginnastica ritmica nell'accademia di Desio". E ancora: "Il loro coraggio sta scuotendo il mondo della ginnastica e dello sport in generale e ha convinto altre ginnaste a denunciare. È stata aperta anche un'indagine che dovrà fare chiarezza su quanto è successo".

Ma quello delle ginnaste non è l'unico tema al centro della puntata. Giletti parlerà anche del caso diplomatico tra Italia e Francia dopo il "no" allo sbarco della Ocean Viking, ma anche un focus sul reddito di cittadinanza. Il cavallo di battaglia dei 5 Stelle sarebbe sul tavolo del governo Meloni che pensa a modificarlo.