Pomeriggio 5, "massacrato dalla moglie a 84 anni": Barbara D'Urso sconvolta

Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 ha acceso i riflettori su una storia agghiacciante. Un uomo di 84 anni è stato costretto dalla moglie a vivere in uno sgabuzzino con 5 euro al giorno e una tazza di latte alla sera. Questa segregazione è andata avanti per anni, fino a quando il figlio non lo ha trovato due mesi fa in condizioni terribili e lo ha tirato fuori da quella che era diventata una casa degli orrori.

Tutto ciò è accaduto a Civitavecchia, dove la troupe di Pomeriggio 5 si è recata per ricostruire l’intera vicenda con l’ausilio del figlio dell’uomo maltrattato. “Lo abbiamo portato a casa - ha spiegato - si è tolto la maglietta, non aveva più la pancia, le braccia erano secche, era denutrito, sporco, trasandato, con i capelli lunghi e la barba da fare”. I dettagli sul trattamento che la moglie riservava all’84enne sono pesanti: “Lo prendeva a pugni in bocca. Quando lo abbiamo portato da noi aveva la dentiera spaccata: gli mancavano quattro denti. Non poteva dire nulla a casa nei suoi confronti”.

“Anche quando mia madre usciva di casa - ha raccontato il figlio - lo lasciava dalle 9 di mattina alle 7 di sera con solo 5 euro per mangiare e una tazza di latte la sera. E quando non poteva uscire perché pioveva, lo lasciava tutto il giorno chiuso dentro lo stanzino, senza finestre. Non aveva più i muscoli”.