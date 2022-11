Sabrina Ferilli e il nudo integrale a Tu si que vales: roba a luci rosse

19 novembre 2022 a

C'è sempre posto per qualche scena cult di Tu si que vales nelle rubriche di Striscia la notizia. Immancabilmente, stavolta in ottava posizione nella classifica dei "Nuovi mostri", che raccoglie il meglio del peggio della televisione italiana dell'ultima settimana, ci finisce un concorrente del talent di Canale 5, moderna Corrida.

Nello specifico, il tg satirico fondato e diretto da Antonio Ricci ha "premiato", se così si può dire, un mimo con una dote decisamente particolare: quello di spogliarsi e restare completamente nudo, in studio, senza nemmeno coprire le pudenda e anzi sventolando i tesori di famiglia con gaudio, ai quattro venti. Non una parola, non un sussurro. "A lui cadono i vestiti, ai giudici cade l'occhio", chiosano i conduttori di Striscia commentando il piccante siparietto.

Nudo integrale a Tu si que vales: guarda il video di Striscia la notizia

Via la maglietta, e poi con rapido gesto delle mani via anche il pantalone (le mutande non sono pervenute, evidentemente). La regia stacca subito sulle facce attonite dei giudici vip: Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti guardano con gli occhi sbarrati, Sabrina Ferilli sorride visibilmente imbarazzata di fronte alle evoluzioni del signore, rimasto solo in calzini e scarpette. "Che mimo preparato - conclude Striscia -, è lui il primo a essere rimasto... senza parole".