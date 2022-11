Striscia la Notizia, arriva Ibrahimovic: dichiarazione di guerra alla Rai?

19 novembre 2022 a

Zlatan Ibrahimovic torna in televisione: lunedì 21 novembre sarà dietro al bancone di Striscia la Notizia. Non è chiaro se sarà una cosa unica o che andrà avanti per qualche tempo, dato che il campionato di Serie A è fermo per lasciare spazio al Mondiale che sta per iniziare in Qatar. La conferma della presenza di Ibrahimovic è arrivata proprio dal tg satirico di Canale 5, che però non ha rilasciato dettagli in merito.

Chissà se la mossa di “schierare” Zlatan a Striscia la Notizia non nasca in risposta alla Rai, che la prossima settimana dovrà cambiare tutta la sua programmazione per la trasmissione delle partite del Mondiale. Ad esempio è già noto che su Rai1 La vita in diretta finirà prima per lasciare spazio a L’Eredità. Cambio di orario anche per il Tg1, che per gli incontri di Qatar 2022 andrà in onda alle 19.20 per poi lasciare spazio ai Mondiali a partire dalle 19.45. Dopo la partita delle 20, ci saranno Il circolo dei Mondiali e la BoboTV.

Ciò significa che Striscia la Notizia non avrà la concorrenza de I Soliti Ignoti, ma quella dei Mondiali: avrebbe quindi senso provare a fare un esperimento con Ibrahimovic, anche se per ora nulla è chiaro. Di certo c’è che Zlatan lunedì sarà dietro al bancone, in mezzo a Sergio Friscia e Roberto Lipari: poi il resto si vedrà.