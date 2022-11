Propaganda Live, lo sfregio a Meloni e figlia: in romanesco... l'ultima vergogna

Alessandro Gonzato 20 novembre 2022 a

a

a

Il titolo del cartoon è in romanesco, "Fámose riconosce": facciamoci riconoscere. Il disegnatore è Makkox, pseudonimo di Marco Dambrosio, e il cartone è andato in onda su La7 a Propaganda Live, che di farsi riconoscere non ha bisogno, megafono di chiunque voglia bastonare il centrodestra.

Il cartone, composto da una serie di vignette, viene aperto dalla scritta "Bali, G20 - 2022", e la protagonista è il premier Giorgia Meloni, la quale per i progressisti ha la colpa di aver portato con sé in Indonesia la figlia, Ginevra, 6 anni. Il cartone si apre coi capi di governo riuniti che si chiedono dove sia il «signor presidente» perché «manca solo lei nella foto». Nella scena dopo si vede la Meloni che cerca di prendere Ginevra, che gioca sotto a un tavolo: «Amore di mamma, fa' la brava! Esci da lì sotto, e sputa quel pezzo d'aragosta, che 'sti ristoranti orientali cianno sempre il pesce marcio!». I capi di governo sollecitano la Meloni, che viene ritratta mentre corre verso di loro: «Meloni, allora 'sta foto?».

"Triste e penoso. Con Meloni al governo...": chi sotterra Propaganda e Diego Bianchi

Il premier ha il suo da fare con la figlia: «Amore di mamma, fermati! Non correre così sul pavimento lucido che c'addobbano». L'uso del romanesco è la solita inutile arma per tentare di screditarla: livore gratuito e controproducente. Il risultato delle urne e i sondaggi successivi ne sono la riprova. «Meloni, noi siamo pronti!». «Sì, un momento». «Amore, basta!», urla alla figlia. «Qui non puoi fare la scivolarella sul corrimano come a Chigi!». «Meloni!». «Ci sono!». La Meloni è pronta per la foto. I colleghi le dicono che ormai l'hanno già fatta. «Come già fatta! (...) Certo, perché voi uomini di potere non ce l'avete il problema dei rigazzini!» «Ma signor Meloni...». «E basta con 'sto signor!».

Ecco la parte originale, nuova, mai usata dalla sinistra: «Io sono Giorgia, sono una madre, sono italiana!». Fa più ridere l'articolo (serio, nell'intento) del Domani "Carte, disegni e battaglie navali. Il meraviglioso viaggio di Ginevra a Bali".