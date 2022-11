I Fatti Vostri, Umberto Broccoli assente fino a metà dicembre: cosa c'è dietro

24 novembre 2022 a

Umberto Broccoli, presenza fissa de I Fatti Vostri, non sarà a fianco di Salvo Sottile nella puntata di martedì 29 novembre. Ad annunciarlo il diretto interessato che fa sapere ai suoi fan sui social: "Per motivi personali, non sarò presente alla ripresa de I Fatti Vostri il 29 novembre. Probabilmente tornerò in onda dopo la metà di dicembre. Un grazie di cuore e un arrivederci ai colleghi e all’affetto (quarantennale) del pubblico".

Un messaggio, quello dell'archeologo e insegnante romano sempre in onda su Rai2, che ha scatenato il panico tra gli spettatori e non. Eppure - riferisce l'informatissimo davidemaggio.it - quei "motivi personali" non sono nulla di grave. Nulla di cui preoccuparsi. Broccoli infatti si è sottoposto a un piccolo intervento, che necessita di una breve pausa dalla tv e di un altrettanto breve periodo di convalescenza.

Umberto Broccoli vanta una lunga carriera televisiva: è stato conduttore televisivo e radiofonico, autore, saggista e accademico ma anche sovrintendente ai beni culturali dal 2008 al 2013. Tra le amicizie vip si ricorda quella con Giancarlo Magalli. Broccoli è dal 2017 nel cast de I Fatti Vostri, ma ha partecipato anche ad altri programmi come Uno Mattina Estate e Viaggio nella Grande Bellezza.