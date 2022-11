Verissimo, colpaccio-Toffanin: chi riporta in studio

24 novembre 2022 a

A ridosso del doppio appuntamento di Verissimo, ecco che escono le prime anticipazioni sul programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Il 26 e 27 novembre ci sarà infatti ancora Cristina Scuccia, ex suor Cristina. Sarà lei, dopo aver lasciato il convento, a rispondere alle polemiche che l'hanno vista protagonista. "La mia è stata una scelta coraggiosa. Ho scelto di seguire il mio cuore senza pensare a ciò che le persone avrebbero detto di me. Ho fatto un salto nel vuoto ed ero preoccupata di finire sotto un ponte, lo ripetevo sempre alla mia psicologa", aveva detto.

Ma non solo perché in onda ci sarà uno spazio dedicato al mondo cinematografico con diversi attori: Claudio Bisio e Vittoria Puccini, protagonisti del nuovo film di Paolo Costella dal titolo “Vicini di casa”. Ma anche Ludovica Nasti, tra i protagonisti di Mina Settembre 2 nel ruolo di Viola.

Tra i ritorni da citare, c'è quello di Marco Bellavia, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip che ha deciso di abbandonare il programma di Alfonso Signorini dopo aver subito episodi di bullismo da parte dei concorrenti all’interno come lui della Casa più spiata d’Italia. Finita qui? Neanche per sogno. Tra gli ospiti ci sarà anche Alessia Mancini, conduttrice e moglie di Flavio Montrucchio, e a Cristina D’Avena, la voce nota per aver dato vita alle sigle dei cartoni animati più amati di sempre.