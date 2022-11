Non è l'arena, Efe Bal: "Ci mettete nella m***a, ci volete morte"

28 novembre 2022 a

Si parla del caso del killer delle prostitute a Roma da Massimo Giletti a Non è l'arena su La7, nella puntata del 27 novembre ed Efe Bal sbotta: "Adesso il problema sono le camere in affitto alle prostitute. Sono due cose completamente diverse. Questo è fuori tema. Il tema è la violenza nel mondo della prostituzione". "Qui stiamo parlando di uno che uccideva mentre scop***. E voi invece di darci un aiuto ci mettete nella me***. Ci mettete ancora più in difficoltà". "Se voi rendete le persone come cose poi delle cose ti puoi sbarazzare", la interrompe Mario Adinolfi. "Quelli come te ci vogliono morti, ora il problema è chi ci affitta le camere? Ma di cosa ca*** stiamo parlando", tuona Efe Bal.

Qui lo scontro tra Efe Bal e Adinolfi a Non è l'arena

In studio c'è anche Vladimir Luxuria che introduce un possibile collegamento con un genere pornografico che potrebbe attrarre le menti più perverse. Si chiamano "snuff movies": "Questo filone di indagine per cui lui voleva fare questo filmato per venderlo o ance per guardarlo e provare piacere, perché purtroppo c'è una perversione. Ma c'è un filone di film pornografici in cui per finta uomini fanno sesso e uccidono donne. Qualcuno troverà eccitante che questo accada davvero".