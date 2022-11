Non è l'Arena, la villetta di Soumahoro? "Come l'ha pagata": cosa non torna

28 novembre 2022 a

Non passa giorno senza che emergano nuovi dettagli su Aboubakar Soumahoro e la compagna Liliana Murekatete. A Non è l’Arena, la trasmissione di La7 condotta da Massimo Giletti, si è posto l’accento anche sulla villetta acquistata recentemente dalla coppia a Casal Palocco, periferia meridionale e benestante di Roma. Silvio Schembri ha provato ad approfondire la questione, ma si è scontrato contro un muro di silenzio eretto dai diretti interessati.

“Questa è una zona piuttosto esclusiva - ha spiegato l’inviato di Non è l’Arena - prima delle elezioni Soumahoro ha acquistato un immobile di sei vani su tre piani. L’acquisto è avvenuto lo scorso 30 giugno alla cifra di 360mila euro: una parte è stata pagata in assegni e bonifici, la restante tramite un mutuo. Abbiamo provato a fare qualche domanda a lady Soumahoro ma non ha voluto rispondere”. Lo stesso è avvenuto con il deputato che si è auto-sospeso dal gruppo parlamentare Verdi-Sinistra Italiana.

Schembri ha provato a farlo parlare sui tanti dubbi relativi a questa vicenda, ma l’onorevole ha scelto la via del silenzio: “Se veramente era all’oscuro di tutto… è giusto rendere conto anche di questo. Fa finta di non sentirci, ci dica qualcosa. Ci dia una risposta almeno per chi la segue e per chi crede in lei. Le sembra giusto il suo silenzio davanti a tutti questi dubbi? C’è gente che ha dubbi anche sull’acquisto di questa casa”.