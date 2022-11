Striscia la Notizia, la terribile accusa a Soumahoro: "Quando ha visto i soldi..."

28 novembre 2022 a

"Ci ha sfruttato, ha utilizzato noi migranti per fare carriera": a parlare in questi termini di Soumahoro è Mamadou Balde, uno degli ex soci del deputato nella Lega Braccianti. Sentito da Pinuccio a Striscia la Notizia, l'uomo ha fornito nuovi dettagli sul modo di fare del portavoce dei braccianti, eletto in Parlamento con Alleanza Verdi Sinistra Italiana.

"Durante il covid abbiamo fatto richiesta per l’assegno del reddito d’emergenza - ha raccontato Balde - Soumahoro ci ha detto di fare tutti domanda dal nostro patronato e l’accordo con lui era che 25 euro sarebbero andati al patronato e 25 euro a noi braccianti". Poi il colpo di scena: "Abbiamo fatto più di 600 domande, peccato che quando i soldi sono arrivati e abbiamo chiesto la nostra parte, Soumahoro ha cambiato faccia e ci ha ignorato", ha denunciato il suo ex socio.

Nel servizio di Striscia, Pinuccio evidenzia anche una pesante incongruenza: nel bilancio della Lega Braccianti portato da Soumahoro a PiazzaPulita alla voce 'spese per i trasporti delle merci' risulterebbero circa 38mila euro. "Eppure, gli ex soci di Aboubakar ci hanno fornito gli estratti conto di spesa e per i trasporti vengono fuori 3-4mila euro: gli altri 33mila dove sono finiti?", domanda l’inviato di Striscia.