Striscia la Notizia, bordata a Bonaccini: "Ma allora perché si candida?"

28 novembre 2022 a

a

a

Roberto Lipari e Sergio Friscia, nel pre puntata di Striscia la Notizia di lunedì 28 novembre, hanno parlato dei Mondiali che non sono visibili in Arabia, della morte misteriosa del ministro bielorusso Vladimir Makej, delle volontà di Bonaccini in merito al Pd e di un treno arrivato in orario ma con le porte di uscita chiuse. "In Arabia Saudita le immagini delle partite della nazionale ai mondiali del Qatar in televisione non si vedono...", ha iniziato a dire Lipari. E il collega: "Ah perché anche lì c'è Dazn? Non lo sapevo". Con chiaro riferimento ironico ai problemi che più volte ha dato la piattaforma in Italia.

"Quando sono arrivati i soldi....". Soumahoro, accusa definitiva: cosa scopre Striscia

Poi si è passati alla notizia del ministro degli Esteri bielorusso Makei, che è morto misteriosamente prima di incontrare il suo omologo russo Lavrov. Friscia ha ricordato che proprio Lavrov ha detto: "Era un vero amico della Russia". "E cosa c'è di strano?", ha chiesto allora Lipari. E l'altro conduttore ha risposto: "Quando l'ha detto ancora non si sapeva che era morto". "Ah allora lascia un sospetto, però noi non diciamo niente...".

Il pre-puntata di Striscia la Notizia

"Mandiamogli Razzi e pure...". Clamorosa stoccata a Striscia

Infine un accenno al presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, che ha deciso di candidarsi alla segreteria del Pd. "Si definisce uomo di sinistra che vuole un grande partito progressista e riformista...", ha spiegato Friscia. E Lipari ha lanciato una stoccata: "Ma allora perché si candida col Pd?".