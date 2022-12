Montesano, Ballando non basta: ferocia-Rai, come lo vogliono punire

01 dicembre 2022 a

Non solo espulso da Ballando con le Stelle, la Rai potrebbe prendere nuovi provvedimenti contro Enrico Montesano. L'attore è finito al centro della polemica per aver indossato la maglietta della X Mas, corpo militare indipendente guidato da Junio Valerio Borghese che operò in coordinamento coi reparti tedeschi, sia per contrastare l'avanzata alleata sia in operazioni contro la resistenza italiana.

E al momento è Oggi a riferire di nuove conseguenze. "Oltre a Ballando la dirigenza Rai ha bloccato le due prime serate di un one man show che Montesano avrebbe dovuto condurre il prossimo anno su Rai1". Così - scrive Alberto Dandolo - "Enrico Montesano ha intenzione di avviare una battaglia legale". Battaglie che aveva già annunciato dopo l'addio alla trasmissione di Rai1. "L’attore, dicono persone a lui vicine, ha intenzione di avviare una dura battaglia legale al fine di ottenere un lauto risarcimento per danni d’immagine".

Nemmeno l'intervento di Milly Carlucci è riuscito a riportare l'attore all'interno del cast del talent. Sempre secondo vari retroscena, la conduttrice "avrebbe voluto fino all’ultimo salvarlo". Ma alla fine i vertici di Viale Mazzini non ne hanno voluto saperne. Anzi, sarebbero pronti a rincarare la dose e prendere nuovi provvedimenti.