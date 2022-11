Ballando, bomba di Dagospia: chi ha fatto fuori davvero Montesano

24 novembre 2022 a

Milly Carlucci voleva riportare Enrico Montesano a Ballando con le stelle ma sarebbe stata frenata dalla Rai. Secondo quanto riporta Giuseppe Candela sul sito Dagospia, a nessuno - "telespettatori e addetti ai lavori" - è "sfuggito il discorso 'cerchiobottista'" della conduttrice del talent di 1 Uno sul caso Montesano. 'Credo alla sua buona fede', il commento" di Milly Carlucci "con le aperture di Carolyn Smith (a Tv Sorrisi ha detto cose diverse) e Ivan Zazzaroni per un ritorno in gara dell'attore comico".

Scrive Candela che "a Viale Mazzini gira voce che la conduttrice avrebbe davvero coltivato questo 'sogno': riavere Montesano in studio nella puntata in onda venerdì 2 dicembre". Ma la "sceneggiata", si legge ancora su Dago, è stata "stoppata sul nascere dai vertici Rai. Irremovibili e senza intenzione di perdere la faccia dopo aver preso una decisione in maniera tempestiva".

La Carlucci puntata del programma in onda sabato 19 novembre aveva sottolineato: "Come sapete, la Rai ha deciso di sospendere Enrico dalla competizione, per un comportamento giudicato inaccettabile per le regole dell’azienda e per i principi ispiratori del mandato di servizio pubblico". E ancora: "Come direttore artistico di questo programma, sono dispiaciuta di non vedere Enrico e Alessandra in pista perché il loro contributo artistico sarebbe stato importante".