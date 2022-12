Mediaset, lo "scippo": ecco chi arriva al posto di Gerry Scotti

02 dicembre 2022 a

Pubblicati i palinsesti Mediaset del nuovo anno, la stagione televisiva gennaio/marzo 2023. Canale 5 non delude e sfodera La Tv dei 100 e Uno con Piero Chiambretti (due puntate a gennaio). Si tratta del nuovo programma di bambini che si aggiunge al Grande Fratello Vip, a Lo Show dei Record (a febbraio) con Gerry Scotti, Michelle Impossible & Friends (a febbraio) con Michelle Hunziker, Felicissima Sera (a marzo) con Pio e Amedeo e il doppio appuntamento con Maria De Filippi. Ossia C’è Posta per Te (dal 7 gennaio) e il Serale di Amici (a marzo).

Non mancherà la fiction. Ecco infatti le seconde stagioni di Fosca Innocenti (già a gennaio) che vede protagonista Vanessa Incontrada e Buongiorno Mamma! (a febbraio) con Raoul Bova. Anche in questo caso non mancano novità. Mediaset accoglie Il Patriarca (a marzo) con protagonista Claudio Amendola. E poi il calcio, con la Supercoppa Italiana tra Milan e Inter (partita secca il 18 gennaio alle 20) e soprattutto la Coppa Italia (ottavi e quarti di finale dal 10 gennaio al 2 febbraio) e la Champions League (si riparte il 14 febbraio dagli ottavi).

Nel blocco daytime Paolo Bonolis sostituirà Gerry Scotti: Avanti un Altro! in access al posto di Caduta Libera.Su i Italia 1 tutto è incentrato nei film, ma non mancheranno Le Iene (riprendono a gennaio), il ritorno di Freedom – Oltre il Confine (a febbraio) con Roberto Giacobbo e la nuova edizione di Back to School (a marzo) condotta da Federica Panicucci. Infine arrivano diverse conferme anche per Rete4, dove il talk politico farà compagnia ai telespettatori.