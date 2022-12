Mauro Corona sbrocca contro Berlinguer: "Balle, mamma mia, zitta!"

03 dicembre 2022 a

Bianca Berlinguer è finita suo malgrado nella rubrica “I nuovi mostri” di Striscia la Notizia. Il tg satirico di Canale5 ha infatti messo in evidenza le liti, anche piuttosto accese, che si sono verificate nel corso della puntata di Cartabianca di martedì 29 novembre. A partire da quella andata in scena proprio tra la padrona di casa e Mauro Corona, con “vibes” di quel famoso “stai zitta gallina” che era costato l’epurazione allo scrittore montanaro.

Quest’ultimo si è alterato perché a un certo punto la Berlinguer non lo ha lasciato parlare: “Mi faccia dire solo una cosa. No, adesso devo finire io, ferma. Mamma mia stia zitta un secondo, devo finire il discorso”. Poi la lite su un articolo del Corriere della Sera non condiviso da Corona: “Sono balle, e badi bene che io non dico… non me ne frega niente di cosa dice il Corriere”. La serata turbolenta non è però finita qui, come evidenziato da Striscia la Notizia.

Poco dopo è infatti andato in onda un duro scontro tra Alessandro Orsini e Maurizio Lupi, con quest’ultimo che si è alterato: “A differenza sua io sono stato eletto dal popolo e sono un rappresentante del popolo. Mi porti rispetto, da lei non accetto lezioni”. Infine a scontrarsi a Cartabianca anche Gad Lerner e Francesco Borgonovo, con il primo che ha intimato al secondo di “chiudere il becco”.