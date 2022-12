Striscia, Iva Zanicchi sconcertante: "Mi pis*** addosso". In diretta tv...

03 dicembre 2022 a

Siamo a Striscia la Notizia, la puntata del tg satirico è quella andata in onda su Canale 5 nella serata di venerdì 2 dicembre. E la coppia in conduzione, Sergio Friscia e Roberto Lipari, lancia uno dei cavalli di battaglia della creatura di Antonio Ricci, una delle rubriche storiche e più longeve, ossia "I nuovi mostri", la classifica del meglio del peggio che si è visto nel corso della settimana televisiva.

E così ecco che passano in rassegna diversi programmi. Per esempio CartaBianca di Bianca Berlinguer, il talk-show di approfondimento politico del martedì sera su Rai 3, presenza quasi fissa nei Nuovi mostri a causa di Mauro Corona, lo scrittore e alpinista che cura la copertina del programma e che spesso si lascia un poco andare. Non ha fatto eccezione l'ultima puntata, durante la quale la Berlinguer ha dovuto fronteggiare le sue intemperanze. Poi una menzione anche per Lucia Annunziata, che nel suo Mezz'ora in più, intervistando Marco Tardelli, mostra di non sapere che l'Italia non si fosse qualificata per i mondiali in Qatar.

Ma il primo posto in classifica è tutto per Iva Zanicchi, vulcanica protagonista di Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci e in onda su Rai 1. Primo posto per i "balletti sobri" di Iva, così come spiega la voce fuori campo, per poi mostrare la fine di un balletto in cui la Zanicchi resta incastrata sul suo danzatore, sdraiata a terra mentre grida "aiuto", per poi finire gambe all'aria. "Insomma, per Milly Carlucci Iva Zanicchi è una garanzia. A Ballando ha dimostrato di essere una ballerina incontenibile", aggiunge la voce fuori campo. Ed ecco poi un momento delle prove con Samuel Peron, Iva Zanicchi che ride ed afferma: "Mi piscio addosso". E la voce fuori campo chiosa: "Beh, più che incontenibile... incontinente". Cala il sipario.

