Striscia la Notizia, Ilaria D'Amico e il flop su Rai 2: "Cosa accadrà"

Tapiro d’oro per Ilaria D’Amico. L’inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli glielo ha consegnato di persona. Il motivo? Gli ascolti deludenti del suo nuovo programma su Rai 2, Che c’è di nuovo. Pare, infatti, che la trasmissione sia partita decisamente in sordina. Nella puntata del tg satirico che andrà in onda questa sera, stando alle anticipazioni del sito DavideMaggio.it, la conduttrice avrebbe dichiarato di non voler affatto mollare il progetto, nonostante i risultati ottenuti.

“Io vorrei rimanere, dato che sono stata chiamata per questo progetto…”, avrebbe detto la D’Amico, raggiunta da Staffelli. La conduttrice, poi, ha spiegato che di solito ci vuole un po’ di tempo per far affezionare il pubblico a una trasmissione, soprattutto se il programma va in onda su una rete che al momento è in deficit di ascolti: “Avete mai visto un nuovo programma di informazione, su una rete che deve riaffermarsi anche negli ascolti, che pronti via fa boom? Ci vuole tempo per farlo crescere”.

“Quindi non lo cancellano il programma?”, le ha chiesto l’inviato. E lei: “Le informazioni che ho io sono di assoluta tranquillità”. Poi - come riportato sempre da Davide Maggio - quando Staffelli le ha chiesto come andassero le cose con Buffon, la conduttrice ha detto che le cose tra loro vanno molto bene e che lui fa il tifo per lei e per la sua nuova avventura televisiva: “Gigi fa il tifo per me: io e lui andiamo d’accordissimo”.