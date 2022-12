Zona Bianca, nuovi guai per Soumahoro? "Documenti esclusivi"

03 dicembre 2022 a

Per Aboubakar Soumahoro si mette sempre peggio. Da giorni il deputato da poco autosospeso da Verdi-Sinistra italiana è al centro della cronaca politica e giudiziaria. Ma non solo, perché il sindacalista è protagonista di tutti i talk. Basta pensare a PiazzaPulita e Non è l'Arena. Eppure nella puntata di domenica si aggiunge Giuseppe Brindisi con la sua Zona Bianca, trasmissione in onda su Rete4.

Anche il giornalista Mediaset sembra avere nuovi scoop su Soumahoro e la famiglia. Con moglie e suocera nel bel mezzo della bufera dopo che le loro cooperative sono state indagate. Il motivo? Le denunce riguardano il mancato pagamento di alcuni dipendenti e le pessime condizioni in cui venivano fatti lavorare. E così, anche Rete4 vuole fare chiarezza. "Nel corso della puntata, ampio spazio sarà dedicato al tema del reddito di cittadinanza e al caso Aboubakar Soumahoro - si legge nell'anticipazione -, con documenti e interviste esclusive. Tra gli ospiti della serata: Carlo Calenda, Paolo Ferrero, Chiara Appendino".

Allo stesso tempo La7 non si fa mancare nulla. La redazione di Non è l'Arena adombra addirittura il sospetto di "un intrigo internazionale". Cosa lega "le cooperative sotto inchiesta a Latina al Ruanda?", sono le domande.