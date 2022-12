Non è l'Arena, Memo Remigi: "Quelle persone che...", attacco devastante alla Rai

05 dicembre 2022 a

"Non me la prendo con la Rai, me la prendo con me stesso per questa grande fesseria". Memo Remigi è ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, e racconta la sua verità sul palpeggiamento in diretta alla giovane collega Jessica Morlacchi che gli è costato il posto a Oggi è un altro giorno e la cacciata dalla tv pubblica.

"Onestamente mi è dispiaciuto per come si sono comportati in Rai nei miei confronti - rivendica il cantante 80enne -, non facendomelo sapere, non chiamandomi e non dicendomi 'Guarda, è successo questo questo e questo e dobbiamo prendere provvedimenti'. Io non ho avuto allarmi da parte delle persone che avrebbero dovuto convocarmi e sentire il mio parere, almeno darmi la possibilità di spiegare come sono andate determinate cose".





"E' successo a fine ottobre, questo è un Paese un po' lento ma sono sicuro che la Rai, che è la tua casa, si farà sentire", lo rincuora Giletti, che poi domanda: "Ma è il MeToo che ha cambiato tutto? Oggi le donne non accettano più, per fortuna, certi atteggiamenti?". "Sicuramente Massimo - annuisce commosso Memo Remigi -. Quando io sono rientrato a casa mia, a Varese, ho incontrato le persone che prima mi facevano feste e mi gratificavano. Dopo questo fatto ho incontrato quelle stesse persone e ho notato che forse mi guardavano in modo diverso".