Porta a Porta, un qualcosa di clamoroso: pare che Massimo Giletti...

Novità a Porta a Porta. Nella puntata di martedì 6 dicembre, Bruno Vespa avrà ospite Massimo Giletti. Un vero e proprio ritorno su Rai 1 quello del conduttore passato da tempo a La7. Oltre alla sua presenza, solleva non poco stupore la decisione del giornalista di "passare" alla concorrenza proprio quando sulla rete di Urbano Cairo c'è DiMartedì. Stando a quanto riportato da TvBlog quando Giletti fu invitato da Adriano Celentano nello show di Canale 5 a La7 ci sarebbero stati svariati malumori.

Eppure - si legge - i rapporti con i colleghi non sono mai stati dei più idilliaci. Basta pensare alla frecciata del diretto interessato che, da tempo sotto scorta dopo le minacce mafiose, confermò che solo Enrico Mentana espresse la sua solidarietà. "Gli unici (di La7, ndr) che mi hanno sostenuto sono stati Myrta Merlino ed Enrico Mentana.

Se gli altri non sentono" di inviare un messaggio, "fanno a bene a non farlo. Ma è un segnale della solitudine in cui vivi", erano state le sue parole. In ogni caso, avanza il sospetto il retroscena, l'ospitata da Vespa potrebbe essere il primo passo per un riavvicinamento del giornalista alla Rai. A maggior ragione se si considera che ora più che mai viale Mazzini necessita di una rammodernamento.