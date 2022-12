Striscia la Notizia, spunta il machete: terrore per Brumotti nel bosco

06 dicembre 2022 a

Si torna ancora una volta a Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5. La puntata è quella trasmessa nella serata di lunedì 5 maggio. E nel corso della puntata viene presentato l'ultimo servizio di Vittorio Brumotti, che non cambia il suo copione: va alla caccia di spacciatori. E rischia grosso, anzi grossissimo.

In questo caso, Brumotti si presenta al Parco delle Groane in provincia di Milano, spiegano come sia di fatto uno spaccio di cocaina 24 ore su 24 ore. "Le persone arrivano in macchina, loro escono dal bosco e ti danno la bamba". Dunque Brumotti nel servizio mostra come avvenga lo spaccio, alla luce del sole, come se nulla fosse.

Dunque, Brumotti poi ritorno armato di megafono, urla, attira l'attenzione. Quindi insegue uno spacciatore, che butta la cocaina per terra per poi iniziare a minacciare il biker con un machete. Lo fa da lontano, Brumotti continua ad urlare, e alla fine lo spacciatore si dilegua. Quindi fa capolino un cliente: "Dacci 20 euro, fai veloce che abbiamo la riunione di condomino". Ma l'inviato di Striscia esce allo scoperto: "Sono Brumotti!". E i due, a bordo dell'auto, schizzano via...

