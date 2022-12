Striscia, "massaggi ai piedi?": la risposta di Myrta Merlino spiega tutto

06 dicembre 2022 a

a

a

Piccolo scandalo su La7. Myrta Merlino è stata al centro di una polemica nata dal comunicato dei dipendenti de L'Aria Che Tira. Il motivo? I "comportamenti incivili e maleducati" della conduttrice. E così come poteva Striscia la Notizia non regalarle un Tapiro d'Oro? Raggiunta da Valerio Staffelli nella puntata in onda martedì 6 dicembre su Canale 5, la giornalista risponde: "Nelle famiglie ogni tanto esistono buoni umori, cattivi umori, ma sono cose che di solito si gestiscono dentro la famiglia, non fuori". L'inviato le ha chiesto se fosse davvero "un tiranno".

Silvia Toffanin, ecco chi la corteggia: pazzesco a Striscia la Notizia

E riguardo alle voci sui presunti massaggi ai piedi effettuati dai suoi collaboratori, la conduttrice precisa: "Non prendete le fonti per buone. Ti sembra una cosa possibile?". Nella lettera che il sindacato ha fatto pervenire all'azienda si legge: "La Rsu, nell’incontro sindacale del 30 novembre, all’azienda ha riportato le numerosissime segnalazioni pervenute da parte dei lavoratori sull’atteggiamento della giornalista Myrta Merlino conduttrice del programma l’Aria che Tira".

Spunta il machete, terrore nel bosco per Brumotti: choc a Striscia | Video

Più nel dettaglio, "il volto di rete frequentemente adotta nei confronti dei colleghi e del personale in appalto comportamenti incivili e maleducati influenza la possibilità di prolungare contratti di personale specializzato che lavora professionalmente nella nostra azienda e condiziona le turnazioni del personale interno con motivazioni che non possono essere considerate né di tipo professionale né di tipo etico". Quanto basta a far pensare che la conduttrice sia in dirittura d'arrivo a Mediaset. Un'indiscrezione però ampiamente smentita da Urbano Cairo.