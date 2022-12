Michelle Hunziker, "Mediaset la tiene in panchina?": ecco tutta la verità

08 dicembre 2022 a

L'assenza di Michelle Hunziker in tv preoccupa i telespettatori. "Mi chiedo che fine abbia fatto. Di lei si parla solo per le sue vicende sentimentali con il marito Tomaso, ma non sappiamo nulla sui suoi programmi televisivi - ha scritto una fan al settimanale Nuovo, nella rubrica curata da Maurizio Costanzo -. Ormai non la vedo più nemmeno a Striscia la notizia. Che succede? Mediaset tiene una fuoriclasse in panchina?".

Ma ci ha pensato subito Costanzo a rassicurare i fan della showgirl svizzera. “Non credo che Mediaset la tenga in panchina. Semplicemente la brava conduttrice di Canale 5 è una che non ha mai fatto presenza fissa in televisione, come capita a tanti colleghi”, ha spiegato il giornalista. Che poi si è detto sicuro del ritorno della collega sul piccolo schermo.

“Probabilmente nel 2023 si occuperà di portare in tv i suoi progetti, magari riproponendo quanto fatto nel corso di quest’anno - ha continuato Costanzo -. Inoltre come sempre siederà dietro il bancone di Striscia la notizia, a fine stagione“. Riferendosi ai gossip sulla sua vita sentimentale, invece, il giornalista ha scritto: "Sono solo fatti suoi, naturalmente le auguro di trovare il suo equilibrio, se lo ritiene con il marito Tomaso Trussardi. Di certo per lei la serenità nella vita sentimentale avrebbe ovvie conseguenze positive nella professione“.