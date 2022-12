Attilio Romita, per lui finisce male: "Vittima?", Signorini lo asfalta

11 dicembre 2022 a

Al Gf Vip va in scena il flit tra Sarah Altobello e Attilio Romita. Dopo il bacio che ha fatto infuriare la moglie dell'ex conduttore del Tg1, arrivano le parole delle Altobello che spiega i suoi sentimenti per Romita: "E’ un uomo che mi attrae, ci gioco anche tanto, se fosse stato single ci avrei provato". Poi sono arrivate le parole di Signorini che rivolgendosi a Romita ha affermato: "Ti stai veramente sforzando a tenere i piedi per terra, immagino che non sia facile".

A questo punto è arrivato lo sfogo di Romita: "Per quanto io sorrida, vivo una condizione complicata in questa casa, spesso non mi sento apprezzato nè tanto meno amato". E ancora: "Da quando è arrivata lei, con tutte le sue attenzioni e la sua fisicità l’ho accolta come una nuova amica che si preoccupava che io fossi triste, con una premessa che non avrò nessun incontro riavvicinato con nessuno".

Poi sulla reazione della compagna ha affermato: "L’ha presa male, mi dispiace, al di là della voglia di scherzare ho sbagliato, le chiedo scusa, non credo che l’amore che ci lega possa finire". Infine sono arrivate le parole durissime di Signorini che rivolgendosi agli ospiti in studio e indicando Romita ha affermato: "Lui non è vittima, è anche complice. A una donna certe immagini non fanno piacere!".