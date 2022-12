Tale e Quale Show, Loretta Goggi assente? Carlo Conti: "Colpita da..."

Francesco Fredella 12 dicembre 2022 a

Torna Tale e quale show, il programma di Carlo Conti che ha chiuso in bellezza la stagione televisiva. Ma c'è una grande assente: Loretta Goggi, presidente della giuria. “Colpita da un malanno di stagione”, spiega il conduttore. Per questo motivo non è in studio. In occasione della maratona Telethon, la trasmissione - nella puntata di domenica 11 dicembre - ha cambiato nome in NaTale e Quale. “Rimettiti presto”, dice Conti, rivolgendosi alla cantante. Poi la telefonata in diretta. “Vi abbraccio tutti”, risponde la Goggi. "Stasera sarai una giurata un po’ speciale, perché ci seguirai da casa. Non era mai successo in tutti questi anni", continua il conduttore. “Prenderai le tue note e alla fine della puntata ti richiamerò così mi dirai quella che è la tua classifica”. La Goggi, sempre al telefono, risponde: “Va benissimo, ma mi raccomando, fate tutti donazioni a Telethon”.

Al posto di Loretta Goggi arriva Carolina Rey, ex concorrente. La Rey, che qualche anno fa abbiamo visto tra i concorrenti in gara, da giugno a settembre è stata alla conduzione della trasmissione Weekly su Rai 1. Con lei, nella giuria di Tale e quale show, anche Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un finto Paolo Fox.

Sicuramente con Tale e quale show Carlo Conti ha chiuso positivamente il 2022. Gli ascolti sono stati altissimi e lui, anche grazie a Malgioglio nuovo giurato, ha regalato sorrisi e leggerezza al pubblico a casa. Imitazioni, gag, talenti: tutto questo nell'inossidabile programma di Rai 1, che piace sempre di più ai telespettatori. E gli ascolti lo dimostrano chiaramente.