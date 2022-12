Che tempo che fa, Luciana Littizzetto su re Carlo: "A martellate"

12 dicembre 2022 a

"Sono molto preoccupata per Carlo III d'Inghilterra per la questione della Corona": Luciana Littizzetto ha parlato del re successo a Elisabetta II nello studio di Che tempo che fa su Rai 3. Il braccio destro di Fabio Fazio, in particolare, ha detto: "Il 6 maggio ci sarà l'incoronazione, se la prendono comoda. In effetti deve cambiare le password, deve vedere se la Tari è intestata alla Regina Elisabetta, deve farsi amico tutti quei cani con le zampette corte, tenere d'occhio tutte le stanze e i corridoi per sapere dove sono i cessi... insomma i 6 mesi passano".

Poi, continuando col suo monologo ironico sul sovrano, ha aggiunto: "Il problema è un altro, la corona in sé, non gli entra in testa. Ha il capoccione, gli dondola sulla testa". La comica torinese, a quel punto, ha fatto notare che dall'Inghilterra è giunta notizia che starebbero modificando la corona in vista dell'incoronazione: "Hanno provato a calzargliela a martellate ma non ci sono riusciti. Hanno provato col calzascarpe, gli hanno messo dell'olio per farla scivolare meglio, ma niente. Hanno addirittura chiamato uno di quegli stregoni che rimpiccioliscono le teste, ma quando è arrivato da Carlo ha detto 'nemmeno io ce la posso fare'".

Infine ha detto: "Il problema poi è anche un altro, le orecchie. Sono due ali di quaglia. Due tortelloni di Giovanni Rana". Parlando del Pd e della crisi che sta attraversando, invece, la Littizzetto ha fatto ironia sui possibili nomi che il partito potrebbe avere in futuro: "Partito Europeo Nuova Avventura: PENA. Partito Ulivista Popolare Pacifico Atlantista: Puppa TPDC: Tanto peggio di così".