"Strano, Fazio non gliel'ha chiesto". Denuncia: gioco sporco per Elly Schlein?

12 dicembre 2022 a

a

a

"Perché Fabio Fazio non gliel'ha chiesto?". La domanda sorge spontanea a Dagospia e ai telespettatori più attenti (e maliziosi) che domenica sera hanno seguito l'intervista a Elly Schlein a Che tempo che fa. Il conduttore di Rai 3, come prevedibile, è stato molto morbido (se non proprio "zerbinato") nei confronti della vicepresidente della Regione Emilia Romagna, candidata ufficiale alla segreteria del Pd (e sfidante proprio del suo attuale "capo", il governatore Stefano Bonaccini).

"Schlein impara a parcheggiare": choc, la minaccia che spaventa l'Italia





La ragazza, come si sa, gode di ottima stampa e grande sostegno dentro al partito (vedasi l'appoggio di Dario Franceschini) e fuori, con i salottini intellettuali più attenti a tematiche "sensibilI" (diritti civili, tutela della comunità LGBTQ, inclusività, clima). Senza contare che l'eventuale vittoria di una esponente giovane e radical come la Schlein potrebbe contribuire a "ritinteggiare" un Pd sempre più sbiadito e spostarlo definitivamente a sinistra, tra le braccia di Giuseppe Conte e dei 5 Stelle.





Succede però che su Twitter, subito dopo l'intervista, diventa virale il tweet di una utente, Monica Marinoni, che condivide un collage di vecchie dichiarazioni della Schlein datate 2015 chiedendo: "Da Fazio la Schlein ha detto che se uno perde non può prendere e andarsene via col pallone o fare scissioni. Così giovane e così poca memoria. Allora glielo ricordo io, se ne andò nel 2015, perché per lei il Pd non esisteva più". All'epoca la polemica, feroce, era con il segretario (e premier) in carica Matteo Renzi. Oggi, protagonista diretta, assicura invece: "Se dovessi perdere, non lascerò il Pd e non vedo rischi di scissione, se sarò segretaria del Pd chiederò a Bonaccini di dare una mano e stare uniti, chiunque vinca si lavora insieme". Ah, come si cambia.