Rai, meteorologo non sa di essere in onda: "Lei mi ha...", accade di tutto

Imbarazzo totale su Rai3. Durante Buongiorno Italia, il meteorologo Luca Ciceroni non si rende conto di essere in onda e viene beccato a parlare degli affari suoi. "Ora ci sono le previsioni del tempo con il nostro Luca Ciceroni", gli dà la linea il conduttore Filippo Bernardi. Eppure alle sue spalle il meteorologo parla con qualcuno dietro la telecamera e dice: "Lei mi ha mandato un messaggio ma io l'ho letto solo domenica da mercoledì sera. Diceva: 'Alexa è impazzita, mi metteva musica in inglese...'".

Immediata la reazione di Bernardi che tenta di riparare alla gaffe: "Evidentemente Luca non ci sentiva, vediamo se riusciamo a recuperare il collegamento e continuiamo adesso con i giornali". Ecco allora che anche lui incappa in uno scivolone: "Diamo uno sguardo a Repubblica di Roma... Pippe Calzelunghe, il musical da un'idea di Gigi Proietti in arrivo al Teatro Olimpico. Vediamo se riusciamo a recuperare le previsioni".

E dopo aver detto "Pippe" al posto di "Pippi" Bernardi tenta nuovamente il collegamento. In un primo momento tutto sembra tornare al proprio posto, poi però l'audio scompare creando nuovi problemi al conduttore e costringendolo a chiudere in fretta e furia la puntata di martedì 13 dicembre.