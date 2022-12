David Sassoli, lo sfregio della sinistra: il "party" nel giorno della sua morte

09 dicembre 2022 a

Brutto scivolone dei socialisti e democratici di cui fa parte anche il Pd. I sinistri europei sono inciampati nella clamorosa dimenticanza dell’anniversario della morte di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, deceduto a 65 anni in seguito a una complicazione dovuta alla disfunzione del sistema immunitario. Sconvolto, come si legge in un post pubblicato su Twitter, il suo ex storico portavoce, Roberto Cuillo, che scrive: "Cari membri, cari colleghi, ho il piacere di invitarti al ricevimento per l’Anno nuovo il prossimo 11 gennaio 2023 alle ore 19: sarà un’occasione per discutere insieme le prospettive politiche per il 2023".

Insomma, un vero e proprio "party" della sinistra europea proprio il giorno della triste ricorrenza. Cuillo ha anche postato un commento al vetriolo: “11 gennaio 2023, esattamente un anno dopo la morte di David Sassoli… il Gruppo S&D organizza una festa… no comment". In effetti, c'è poco altro da aggiungere.

Inoltre, è da sottolineare il fatto che l’Unione Europea e il Parlamento europeo presieduto da Roberta Metsola hanno previsto una cerimonia di commemorazione per il primo anniversario dalla morte di David Sassoli. Fatto ancor più grave che per la infelice decisione del gruppo europeo di centrosinistra di fissare il tradizionale aperitivo proprio in quella data.